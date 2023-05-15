قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم (الاثنين) إن مبنى سفارتها لدى العاصمة السودانية الخرطوم تعرض للاقتحام والتخريب، معربة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن إدانتها واستنكارها للاعتداء ولأشكال العنف والتخريب كافة، خصوصاً التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم (الاثنين) من انهيار المرافق الصحية في السودان، مؤكدة أنها على وشك الانهيار بعد شهر من اندلاع الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدات على حسابها في تويتر: «مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج وتوقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل».

وقال موظفون في القطاع الطبي ومتطوعون لبي بي سي إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطاً نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلا عن الخوف من القصف العشوائي المستمر في المناطق المحيطة.

وأضاف أحد الأطباء: «لقد تلقينا بعض المساعدات العينية لكن ذلك لا يكفي ونحاول الآن إخلاء المستشفى بالتنسيق مع السلطات المعنية، لكن لا توجد خطة إخلاء مناسبة، ما يسبب مزيداً من المخاوف، لأننا في منطقة شديدة الخطورة وعرضة للهجمات».