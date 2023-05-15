أقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الإثنين)، الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة، وكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهمات مدير عام قوات الشرطة. وأصدر البرهان قراراً يقضي بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية. ووجه وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.وكان البرهان، أعفى، أمس (الأحد)، حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وعين برعي الصديق علي أحمد بدلا منه. ووجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. وقال بيان مجلس السيادة الانتقالي على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج». ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.