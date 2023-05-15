لأول مرة بعد غياب دام ١٢ عاما، شارك وفدٌ سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، اليوم (الإثنين)، في اجتماع تحضيري يسبق انعقاد القمة العربية المرتقبة يوم 19 مايو الجاري.وبحسب مشاهد بثّتها قناة «الإخبارية» السعودية من داخل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، ظهر الوفد السوري برئاسة وزير الاقتصاد، وهو يجلس على مقعد بلاده الذي كان شاغرا طيلة الأعوام الماضية.وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير المالية محمد الجدعان، بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، معربا عن تطلعه للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا.وكانت جامعة الدول العربية قررت على مستوى وزراء الخارجية في السابع من مايو الجاري عودة سورية للمشاركة في اجتماعاتها، بعد تحركات دبلوماسية بين دمشق وعواصم عربية شهدتها الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى عودة سفراء وفتح سفارات واستئناف علاقات.وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في القمة، وستكون تلك المشاركة الأولى منذ حضوره قمة سرت في ليبيا عام 2010.