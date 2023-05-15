أعلن رئيس لجنة الانتخابات التركية أحمد ينار، أنه بعد فرز أكثر من 99%، فإن الرئيس رجب أردوغان لا يزال متقدما على منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 49.42% من الأصوات مقابل حصول كليجدار على 44.95%، بينما حصل سنان أوغان على 5.20% من الأصوات.وقال في تصريح له، اليوم (الإثنين): «إن إعلان النتائج غير الرسمية سيكون عقب الانتهاء من فرز جميع الصناديق واحتساب أصوات الاقتراع في الخارج، مضيفا أن 27 صندوقا من داخل تركيا و1529 من الخارج لم تفتح بعد».وأفادت وكالة الأناضول بأنه عقب فرز 85.52% من صناديق الاقتراع بالخارج، حصل أردوغان على 56.15% وحصل كليجدار على 40.71%، وحصل أوغان على 2%.وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أكثر من 50% من الأصوات، والنتائج المعلنة تفتح الطريق أمام جولة ثانية في 28 مايو. وإذا كان الحال كذلك فستكون سابقة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.وتشير نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مع الاقتراع الرئاسي إلى تقدم تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى بنسبة 49.37% بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، بينما حصل تحالف الشعب المعارض بقيادة كمال كليجدار أوغلو على 35.12% من أصوات الناخبين.وحصل تحالف العمل والحرية على 10.53%، وجاء تحالف الأجداد في المرتبة الرابعة بعد حصوله على نسبة 2.45%. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية التي أجريت 88.75% في الداخل و51.92% في الخارج. وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب. وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.