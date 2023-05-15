نفى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الأنباء التي تتردد عن مقتله في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه في «تويتر»، مؤكداً أنه يتجول في مناطق العاصمة الخرطوم. ودعا قائد قوات الدعم السريع أفراد قواته إلى محاربة من أسماهم اللصوص، ومساعدة الشعب السوداني وتلبية احتياجاته.وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس (الأحد)، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا. ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.وأفاد مكتب رئيس الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان، بأنه أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول، وعين البرهان برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات قيام قوات متمردي مليشيا الدعم السريع الانقلابية بالهجوم والدخول عنوة إلى مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى بالاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى وسرقة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أدى بإدارات المستشفيين لاتخاذ قرار نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى آمنة.