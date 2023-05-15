بشكل مفاجئ، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس (الأحد)، إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس، في زيارة غير معلنة لفرنسا، ولحضور عشاء عمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، في استقبال الرئيس الأوكراني الذي سيتوجه لاحقاً إلى القصر الرئاسي، حيث سيبحث الرئيسان في «دعم» فرنسا «استجابة للحاجات الملحّة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني»، بحسب الإليزيه.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد قال الأحد بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية.