وسط توقعات بالذهاب لجولة إعادة بين مرشح تحالف الشعب الحاكم الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر «في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل من قِبل المعارضة تعني اغتصاب الإرادة الوطنية»، مضيفاً «جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا».وطالب أردوغان جميع من وصفهم بأصدقائه وزملائه بالبقاء عند صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسمياً.ويحتاج المرشح للحصول على نسبة 51% من الأصوات للفوز بالانتخابات وعدم الذهاب إلى جولة إعادة، وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.63% ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو 44.63% بعد فرز أكثر من 93.67% من صناديق الاقتراع، ما يفتح الباب أمام جولة ثانية في 28 مايو.ونفى رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار وجود أي تأخير أو تلكؤ في إدخال البيانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، موضحاً في حديث للصحفيين أن المعطيات التي تردهم من صناديق الاقتراع يتم تزويد الأحزاب السياسية بها لحظة بلحظة.