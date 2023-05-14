بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا مساء اليوم (الأحد)، بدأت عملية الفرز في عموم مراكز الانتخابات.

وأكدت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) إغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا، مبينة أن الهيئة العليا للانتخابات رفعت حظر النشر الانتخابي بدءاً من الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار قوله: انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.

وعند الساعة الخامسة بعد الظهر انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، فيما تم إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي، فيما اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال في 6 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وعبر 191,884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد أدلى اليوم نحو 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، إضافة إلى أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد، كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخباً من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، التي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو الجاري.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا وسط تشديدات أمنية كبيرة. وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فإن نحو 601 ألف فرد أمن شاركوا في تأمين الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات شهدت حظر إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات إلى مكان التصويت، والتوجيه بترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت، كما تم حظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث حتى مساء اليوم (السبت) الذي أُعلن في نهايته رفع الحظر.