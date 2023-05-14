قتل 13 شخصا خلال اشتباكات جرت في قاعدة أمنية بين قوات خاصة ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات رهائن، بحسب ما أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأحد). وأفاد الجيش في بيان بأن مقاتلين «مجهزين تجهيزا جيدا» اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد وأسروا 3 عائلات في مبنى سكني.وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان: «إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت».وأضاف أن المهاجمين وعددهم 6 قتلوا مع 6 من أفراد قوات الأمن الحكومية ومدني واحد، كما جرح 6 آخرون بينهم امرأة.ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركات انفصالية بلوشية تخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة في الإقليم، غالبا ما تستهدف قوات الأمن، وتنشط حركة طالبان الباكستانية في المنطقة.وتم تشييع بعض القتلى في كويتا عاصمة بلوشستان أمس. وتبنى جيش تحرير بلوشستان وهو مجموعة انفصالية، هجوما على قوات الأمن الباكستانية تحرس فريق تنقيب عن النفط والغاز جنوبا، في منطقة قلات بإقليم بلوشستان.