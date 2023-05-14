دعا الرئيس التركي رجب أردوغان الأتراك إلى الإقبال على التصويت، مؤكدا أنه لا توجد مشكلات في العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد. وقال أردوغان خلال الإدلاء بصوته، اليوم (الأحد): نأمل أن تكون نتيجة الانتخابات فيها الخير لمستقبل البلاد. وكشف أنه يتابع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من إسطنبول وليس من أنقرة. وأدلى أردوغان الذي يقود حزب العدالة والتنمية الحاكم، بصوته برفقة زوجته بمقر لجنته الانتخابية في منطقة أسكودار في إسطنبول.فيما أدلى مرشح المعارضة التركية الذي يقود حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بصوته في العاصمة التركية أنقرة وسط مؤيديه. وحث كليجدار أوغلو الأتراك على الإقبال على التصويت، وقال إن تركيا اشتاقت للديمقراطية.ومن المتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية عند منتصف الليل بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار أن الهيئة ستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد.وتبث عدد من وسائل إعلام تركية، منها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي (TRT) الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.ومن المنتظر أن يبدأ عد وفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة. وستصدر النتائج بشكل منفرد من ولايات تركية، قبل أن تصدر الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية وذلك نحو منتصف الليلة.ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب. ويدلي نحو 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.ويتنافس على منصب الرئاسة مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر (الخميس)، الانسحاب من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان. ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت 5 مختلفة، هي تحالف الجمهور وتحالف الأمة وتحالف الأجداد وتحالف العمل والحرية واتحاد القوى الاشتراكية. واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال السادس من فبراير 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مخصصة لذلك.