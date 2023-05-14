انطلقت أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية بمشاركة وفد سورية في السعودية، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، التي ذكرت أن دمشق ستشارك بممثلين في الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، (الثلاثاء) القادم، تنفيذا للقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير.وأضافت الوكالة أن الوفد السوري يضم معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية رانيا أحمد، ومدير إدارة الشؤون العربية السفير رياض عباس، ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي.ويبحث الاجتماع التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده (الأربعاء) القادم، وسيتخلله اعتماد جدول أعمال القمة العربية المرتقبة يوم 19 مايو الجاري.ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وسلم الدعوة السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الأسد في العاصمة دمشق.وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية، بعد توقف للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين أكثر من عشر سنوات وبعد عودة سورية لجامعة الدول العربية.وتبنى وزراء الخارجية العرب (الأحد) الماضي، خلال اجتماعهم في القاهرة قراراً باستعادة سورية لمقعدها بالجامعة.وأفاد القرار الوزاري بأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها سيسري على الفور. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر «إذا ما رغب».