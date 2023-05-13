أعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم (السبت) مقتل أكثر من 44 من عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جنوب البلاد، مؤكدة أن بين القتلى قيادات بارزة.

وذكرت الوكالة أن قوات الأمن والمخابرات الوطنية والشركاء الدوليين نفذوا العملية مساء الجمعة في منطقة علي فوتو التابعة لمدينة «كونتواري» بمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.

وأفادت المصادر بأن العملية جاءت عقب تلقي المخابرات الوطنية الصومالية معلومات حول تجمع عناصر إرهابية في منطقة علي فوتو لإعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن العملية أدت إلى تدمير أسلحة ومعدات عسكرية للعناصر الإرهابية، مبينة أن الحكومة الصومالية بالتعاون مع المواطنين والشركاء الدوليين عازمة على القضاء على العناصر الإرهابية في كل المناطق التي يتحصنون فيها.