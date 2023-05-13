وسط دعم غربي بالأسلحة، كشفت مصادر بالحكومة الألمانية اليوم (السبت)، عن زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين غداً (الأحد).

وتعد هذه الزيارة التاسعة لزيلينسكي للدول الغربية بعد زيارة أمريكا وبولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا وهولندا وإيطاليا منذ بد الحرب.

وكان زيلينسكي قد زار ألمانيا في فبراير قبل اندلاع الحرب لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية اليوم، خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو تجري الإعداد لها وتشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان: نريد جميعاً نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق، ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضرورياً.

من جهة أخرى، طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، الاتحاد الأوروبي بتسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة، معزياً ذلك إلى أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى 1000 قذيفة مدفعية يومياً في منطقة باخموت وحدها.

وقال بوريل إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أطلع نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مضيفاً: أوكرانيا تحتاج نحو 1000 قذيفة مدفعية يومياً في محيط مدينة باخموت التي يدور فيها القتال شرق البلاد.