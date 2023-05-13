سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (السبت) برنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن 24 ألف طناً من القمح، لتوزيعه على الأسر المحتاجة والنازحة في 6 محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن الممول من المركز.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذبياني: «سيتم نقل حبوب القمح إلى مطاحن صوامع الغلال ليتم طحنه وتجهيزه ومن ثم توزيعه للمستفيدين في المناطق المستهدفة»، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها السعودية ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني وتحسين ظروفه المعيشية في مختلف المجالات.