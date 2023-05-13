تكتسب الانتخابات التركية المرتقبة غدا (الأحد) أهمية خاصة هذه المرة كونها تأتي بالتزامن مع ذكرى مرور قرن على تأسيس الجمهورية التركية.

وطبقاً للقانون التركي، فإنه في حال عدم فوز المرشح الرئاسي من الجولة الأولى فسوف تعقد جولة ثانية بين المرشحين الرئيسيين 28 مايو. ويأمل الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب أردوغان البقاء لفترة رئاسية جديدة من خلال تعاونه مع «تحالف الشعب» الذي يتألف من: حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحركة القومية، الوحدة العظمى الإسلامي، والرفاه الإسلامي الجديد، في مواجهة تحالف الأمة أو ما يعرف باسم «الطاولة السداسية» بقيادة كمال كليجدار أوغلو الذي يضم أحزاباً ستة تشترك جميعها في رغبتها بإلغاء النظام الرئاسي الحالي والعودة إلى النظام البرلماني الذي كان معمولاً به في الماضي.

وفي هذا السياق، توقع الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي أن يكون سيناريو الإعادة هو المسيطر الأكبر على الانتخابات التركية، لافتا إلى أن البعض يصف تلك الانتخابات بالمصيرية كونها تجري فى ظروف سياسية واقتصادية داخلية، كما أن هناك كتلا صوتية لم تحسم موقفها بعد، أبرزها كتلة الشباب المليونية الذين يشاركون لأول مرة في التصويت، فضلاً عن وجود انقسام في مواقف المرأة التركية. ورجح الباحث لـ«عكاظ» إجراء جولة إعادة بنسبة كبيرة بين أردوغان وكليجدار، ولم يستبعد في حال فوز المعارضة أن تعيد النظام البرلماني، الذي تسعى إلى إقناع الشارع التركي به، وبالتالي نحن أمام مشهد انتخابي مختلف هذه المرة.

وحول علاقة تركيا بدول المنطقة والعالم بعد الانتخابات، لفت إلى أن قوى المعارضة تسعى حال فوزها إلى تصفير المشكلات، والانفتاح مع الغرب والولايات المتحدة، والأمر نفسه مع دول المنطقة، مؤكدا أن الرئيس أردوغان بدأ بالفعل خلال العامين الماضيين سياسة جديدة بإنهاء المشكلات والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن هناك حالة من التهدئة والسعي إلى عودة العلاقات بين تركيا ودول المنطقة.