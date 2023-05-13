أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أنه سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة غدا (الأحد) أياً كانت. وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (الجمعة): إن الحزب الحاكم وحلفاءه سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية، وسيفعلون كل ما تتطلبه الديموقراطية، بحسب ما نقلته عنه وكالة «بلومبيرغ» اليوم (السبت). وكان منافسه الرئيسي في الانتخابات كمال كيليجدار أوغلو قال إن أعضاء الحكومة قد لا يرغبون بنقل السلطة سلمياً في حال فوز المعارضة. واتهم فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية التزييف العميق ومعلومات مضللة أخرى، تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، إلا أن الرئاسة الروسية نفت بشدة هذا الاتهام.ويتوجه غدا عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان في انتخابات توصف بالمفصلية، وسط منافسة شديدة بين الأحزاب والمرشحين.ويحق لنحو 64 مليونا و113 ألفا و941 تركيّا الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، إذ يتنافس 24 حزبًا و151 مرشحًا مستقلا، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.وتنقسم تركيا إلى 87 دائرة انتخابية، وتعد كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير، وهي محافظات كبرى تم تقسيم كل واحدة منها إلى عدة دوائر، وتضم هذه الدوائر الانتخابية 191,884 صندوق اقتراع.يذكر أن التصويت سيبدأ في الساعة 8 صباحا وينتهي عند الـ5 عصرا، على أن يبدأ فرز الأصوات بعدها مباشرة، ويمنع نشر أية معلومات حول نتائج التصويت في الإعلام حتى الساعة الـ9 مساءً باستثناء ما تنشره الهيئة العليا للانتخابات. وتعلن الهيئة عند الساعة 12 منتصف الليل النتائج الرسمية الأوّلية للتصويت.