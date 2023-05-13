بسرعة رياح تبلغ 175 كيلومترا في الساعة، اتجه الإعصار «موكا» صوب سواحل شرق بنغلاديش وميانمار اليوم (السبت)، مما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينغا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.وطلبت بنغلاديش وميانمار من مئات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم قبل هبوب الإعصار القوي الذي يرجح أن يضرب الدولتين عصر غد (الأحد). وتوقع مكتب الأرصاد الجوية ببنغلاديش أن الإعصار موكا بعد استجماع قواه في خليج البنغال أياماً عدة، سيزداد قوة ويصل إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنغلاديش وميانمار غداً.ويعيش في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية جنوب شرق بنغلاديش، أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا معظمهم فروا من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار عام 2017.وحذرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية من هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية قد تطول مئات الآلاف من أكثر الأشخاص ضعفاً في العالم، وبينهم لاجئو الروهينغا في بنغلاديش، و6 ملايين شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية بولاية راخين في ميانمار المجاورة.وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يشق موكا -المصنف عاصفة إعصارية شديدة الخطورة- طريقا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار، حيث يعيش 6 ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.ومنذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة قبل عامين، تعج ميانمار بالفوضى، كما تخوض حركة مقاومة معركة أمام الجيش في جبهات متعددة بعد أن أطلق حملة إجراءات صارمة دموية على الاحتجاجات.وقال محمد شمس الدجى، وهو أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين بشؤون اللاجئين في بنغلاديش: نركز على إنقاذ الأرواح، سيتم إجلاء المعرضين لخطر الانهيارات الأرضية.من جهته، أوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يعد الطعام وإمدادات الإغاثة التي يمكن أن تساعد أكثر من 400 ألف في راخين والمناطق المحيطة بها لمدة شهر.