أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تخوض معارك للحفاظ على وجود روسيا، موضحاً أن الغرب عوّل على سقوط روسيا بعد أسبوعين أو شهر من فرض العقوبات إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال زيارته لمصنع طائرات اليوم: «أسس الاقتصاد الروسي أقوى مما اعتقد البعض»، مضيفاً: «الغرب عمل على خلق أزمة اقتصادية في روسيا لكنه فشل، والبعض اعتقد أنه عندما تغادر الشركات الغربية روسيا كل شيء سينهار، لكن شركاتنا حلت مكانها».

ولفت إلى أن النظام المالي لبلاده صمد بفضل إجراءات المصرف المركزي، مبيناً أن موسكو سعت لتحسين العلاقات مع أوكرانيا على مدة عقود من الزمن، لكن الوضع تغير بعد 2014.

وأشار الرئيس الروسي بأن بلاده حاولت حل مشكلة دونباس سلميا، على مدار 8 سنوات، إلا أن الاتحاد الأوروبي خدعها، مشدداً على أن روسيا بلد متعدد الجنسيات، لكنها في أوكرانيا لا تزال تقاتل من أجل العالم الروسي، ولا يمكنها ترك هؤلاء الأشخاص. وطالب بوتين بإظهار التماسك ورباطة الجأش من أجل تقريب السلام وتحقيق النجاح والنصر، منوهاً إلى أن المشاكل الدولية الحالية بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأن العالم تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وأفصح الرئيس الروسي إلى أن بلاده تعرضت لضغوطات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتم إنشاء طابور خامس في الداخل من أجل زعزعة الوضع السياسي، وتم إرسال الإرهابيين الدوليين إلى بلاده، الذين بدأوا العمل في مناطق مختلفة، بما في ذلك شمال القوقاز، لقد مررنا جميعا بمرحلة الهجمات الإرهابية داخل البلاد، كل شيء كان أمام أعيننا.

وفي السياق ذاته، أفصح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية وتهديد بالصدام المباشر.

وقال لافروف في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة «محبو روسيا» في موسكو: «أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأمريكية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم، مضيفاً: المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر».

وأشار الوزير الروسي إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح، مؤكداً أن بلاده لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا تطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد.

وأضاف: «نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم».

من جهة أخرى، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية العليا في بلاده، إنهما اتفقا، اليوم على مواصلة الدفاع عن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وأضاف مكتب زيلينسكي في بيان: "بعد النظر في العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، عبّر جميع الأعضاء عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها.