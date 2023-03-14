لقي 190 شخصاً في ملاوي مصرعهم في إعصار فريدي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية، ووفقاً للمكتب الوطني لإدارة الكوارث فإن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات تربة.

وأوضح المكتب أن ضحايا الفيضانات والانهيارات ارتفعت من 99 قتيلا إلى 190 وإصابة 584 وفقدان 37 آخر، فيما أظهرت بيانات من الأقمار الصناعية أن الإعصار يواصل طريقه على اليابسة صوب الطرف الجنوبى لمالاوي المجاورة بعد أن مر على مدينة كويليماني الساحلية متسبباً في انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائى عن كويليماني.

وضرب الإعصار فريدي وسط موزمبيق، الأحد الماضي، بعد وصوله لليابسة للمرة الثانية خلال شهر وتخطيه المعدلات القياسية لمدة وقوة العواصف المدارية فى النصف الجنوبي للكرة الأرضية متسبباً في تضرر أكثر من 171 ألف شخص وأودى بحياة 27 شخصاً في كل من موزمبيق ومدغشقر.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون شخص معرضون لخطر التضرر من الإعصار في موزمبيق هذه المرة.