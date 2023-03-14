رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فكرة تغيير النظام في روسيا، معتبرا أن المطلوب تغيير نظام الرئيس جو بايدن، كونه أوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الفوضى.

وفي برنامج تاكر كارلسون «Tonight» على قناة «فوكس نيوز»، رد ترمب على سؤال بشأن ما إذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن «تدعم تغيير النظام في روسيا» بالنفي قائلا: «كلا، بل يجب أن ندعم تغيير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكثر أهمية بكثير. فإدارة بايدن هي التي أوصلتنا إلى كل هذه الفوضى»، وعاد ترمب للإشارة مجددا إلى مخاطر الحرب النووية التي يراها حقيقية تماما. وأكد أن روسيا «لم تكن لتهاجم أوكرانيا أبدا لو كنت أنا الرئيس، ولم يكن لذلك حتى فرصة ضئيلة».

وطالب الرئيس الأمريكي السابق بسلام تفاوضي من قبل أوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة، وقال: «إن كلا الجانبين الآن مرهقان ومستعدان لعقد صفقة، يجب أن تبدأ الاجتماعات على الفور، وليس هناك وقت نضيعه، فالموت والدمار يجب أن ينتهيا الآن».