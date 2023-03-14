دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الثلاثاء) إلى ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطي دون تأخير، محذراً من كارثة بيئية إنسانية يشكلها الخزان في حال أي تسرب.

وأطلع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، رئيس الوزراء اليمني على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان صافر النفطي، والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو القادم.

وناقش رئيس الوزراء اليمني مع المسؤول الأممي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، خصوصاً في شبوة وتعز والمكلا، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، إضافة الى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب قد بحث اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد التدخلات الإغاثية والتنموية الأممية في اليمن، وخطة وجهود الأمم المتحدة لتفريغ ناقلة النفط الخام (صافر) واستكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية بهذا الصدد.

وأكد باذيب على هامش انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام الجاري 2023م، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت على أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز السلام ودعم الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة والعمل على تحسين أداء المنظمات الأممية العاملة في اليمن والانتقال الواقعي نحو التدخلات المستدامة وتمكين المؤسسات الوطنية للعمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

ولفت الوزير اليمني إلى الفجوة التمويلية التي تحتم العمل المشترك لتغطيتها والتنسيق المنظم والتواجد الفعلي والمستمر لممثلي المنظمات الأممية في عدن لتنسيق الجهود مع المانحين وإحداث إصلاح في إدارة الإغاثة.