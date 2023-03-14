أغلقت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، المكتبة الوحيدة التي تسمح بدخول النساء في العاصمة الأفغانية كابول. وعزت الحركة إغلاق المكتبة إلى أسباب أمنية، بحسب ما أفاد مسؤولو المكتبة، مؤكدين أن طالبان تفرض قيودا جديدة على النساء. وقال مؤسسو المكتبة في بيان، إن طالبان هاجمت المكتبة مرتين على الأقل وأغلقتها خلال أكثر من 6 أشهر من عملها.وشهدت الأسابيع الأخيرة انقسامات غير مسبوقة داخل قيادة طالبان بشأن حظر تعليم الفتيات ومشاركة النساء في القوى العاملة. وتأتي هذه الانقسامات بعد سلسلة من المراسيم التي أصدرتها طالبان منذ سيطرتها على الحكم في منتصف أغسطس من عام 2021.وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن الأمر لم يقتصر على منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس المتوسطة والثانوية، وامتد الحظر ليشمل منع ذهاب الطالبات إلى الجامعات وحظرهن من المجيء إلى الصالات الرياضية والحدائق العامة، فضلاً عن منعهن من السفر دون مرافقة الذكور.وفي أواخر العام الماضي، منعت طالبان الأفغانيات من العمل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية، ما هدد بتوقف أنشطتها.