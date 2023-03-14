وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها في «أدنى مستوياتها». وقال في تصريح له، اليوم(الثلاثاء): «إن الاتصالات بين البلدين كانت أكثر كثافة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب». وأفاد بأنه لا توجد في الوقت الحالي أي اتصالات بين الدولتين على أعلى مستوى.وأضاف بيسكوف: «كما تعلمون لا توجد بشكل عام اتصالات مع واشنطن على أعلى مستوى الآن، وهناك العديد من القنوات الفنية للتواصل، العلاقة، في الوقت الحالي في أدنى مستوياتها، لافتا إلى أنه خلال فترة ترمب كان التواصل أكثر كثافة، وإن لم يكن خاليا من المشاكل. دعونا نرى ما سيحدث لاحقا».وردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أوضح بيسكوف أنه لم يتم حتى الآن أي حديث ولم يتم طرح أي مبادرات جدية مفصلة بخصوص عقد لقاء محتمل بينهما.