في أول انفراج للخلافات بين أربيل وبغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (الاثنين) التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إن «التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة»، موضحاً أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.

وأضاف: «لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية»، مشدداً على أن التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص في بغداد، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبره إجراء يخالف الدستور.