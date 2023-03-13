اعتقلت السلطات الأمنية العراقية اليوم (الإثنين) 13 إرهابياً من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة في جنوب العاصمة بغداد. وبحسب المديرية العامة للاستخبارات والأمن فإن من بين المقبوض عليهم قيادات كبيرة.

وقالت الاستخبارات: «تمكنت خلية الاستخبارات وأمن بابل من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى داعش جنوب بغداد أحدهما كان يشغل آمر مفرزة قاطع جبلة التابعة إلى كتيبة إبراهيم بن الأدهم بولاية الجنوب، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركاتهما من محافظة بابل باتجاه العاصمة»، موضحة أن 11 إرهابياً آخر أُلقي القبض عليهم في عمليات نفذت في بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.

وذكرت السلطات الأمنية أنها نفذت كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الأربع للقبض على الإرهابيين الذين كانوا يعملون ضمن العصابات الإجرامية، في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي.

وكان جهاز مكافحة الارهاب قد أعلن أمس (الأحد) مقتل 22 إرهابياً من تنظيم داعش بينهم من يسمى «والي الفلوجة» المكنى بـ«برزان علي»، خلال عمليات جرت بمحافظة ديالي.