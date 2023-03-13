أصدرت محكمة جنائية في باكستان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب تهديده قاضية.وأعلن قاضي المحكمة قراره بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة، وبعد رفض التماس قدمه محامي خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفها بتهديدات، وطلب القاضي ضمان مثوله أمام المحكمة بتاريخ 29 مارس الجاري.وتتعلق القضية بتصريحات عمران خان المثيرة للجدل والتي اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية المحكمة الجنائية وضباط في شرطة العاصمة أمام تجمع لأنصاره بتاريخ 20 أغسطس من العام الماضي.ووفق مختصين، فإن بإمكان عمران خان التوجه إلى محكمة أعلى للحصول على كفالة مؤقتة من الاعتقال على خلفية هذه القضية. وتغيب عمران خان عن حضور جلسات محاكمته في قضية «الهدايا»، إذ كان من المقرر توجيه لائحة الإتهام له في القضية.وكانت محكمة جنائية أصدرت المذكرة نهاية شهر فبراير الماضي في قضية «الهديا» والتي تتعلق باستحواذه وبيعه هدايا للدولة بشكل غير قانوني.ويواجه رئيس الوزراء السابق عدة تتهم أمام المحاكم الباكستانية تتعلق بقضايا جنائية والحصول على تمويل غير قانوني وأخرى تتعلق بأعمال عنف وإرهاب رافقت مظاهرات قادها.