فيما يواصل التنظيم شنّ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية ومدنيين، كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، عن وجود ما بين 400 إلى 500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي في ثلاث إلى أربع محافظات عراقية.

وقال المحمداوي «التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة»، مؤكداً مقتل 22 عنصراً في عملية عسكرية نُفّذت الشهر الماضي ضدّ معسكر للتنظيم في صحراء محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سورية.

من جهته، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي إن العملية التي أُطلق عليها اسم فرسان الحق التي جرت في 26 فبراير نوعية لأنها لم تستهدف مفرزة إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات.

وكانت تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي ذكرت أن لدى تنظيم داعش ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسورية، نصفهم تقريباً من المقاتلين. وكان العراق قد نجح في قتل ما يقارب 150 عنصراً من داعش في 2022، وفق تقرير لمجلس الأمن، مبيناً أن التنظيم عمل في العراق في المناطق الجبلية الريفية، مستفيداً من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها.

وتركزت أنشطة التنظيم الإرهابي في الأنبار (غرباً) ونينوى والموصل (شمالاً)، وكركوك (شمالاً)، وديالى (شمال شرق)، وصلاح الدين (شمالاً)، وشمال بغداد.