فيما تشهد المناطق الساحلية في طرابلس توتراً بين المليشيات، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم (الأحد)، ضرورة التحفيز لتنظيم انتخابات وإيجاد حل سياسي دائم في البلاد، موضحاً أنه أجرى مشاورات قائمة مع الجزائر حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة.

ونقلت السفارة الأمريكية في الجزائر عن المبعوث الأمريكي قوله إنه يتطلع إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا، مبيناً أنه ناقش رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني واعتمدت على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

في المقابل، تشهد منطقة منطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس غربي ليبيا أجواء مشحونة جراء اندلاع مواجهات مليشيات رحبة الدروع وأسود تاجوراء على خلفية الصراع على النفوذ في العاصمة.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية أن 5 مسلحين تابعين لمليشيا رحبة الدروع قتلوا على يد آخرين من مليشيا أسود تاجوراء إثر مناوشات وقعت بشارع شيل الزروق وقرب معسكر النعام، لم يعرف بعد سببها، مبينة أن من بين القتلى أحد أقرباء القائد المليشياوي البارز آمر مليشيا 51 مشاة بشير خلف الله.

وأفادت المصادر أن الطرفين المتصارعين يتبعون وزارة الدفاع بالحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، مرجحة أن الأسباب تعود إلى خلافات على تقاسم النفوذ في تاجوراء.

وذكرت المصادر أن الطرفين حشدا آلياتهما في منطقة الباعيش وبئر الأسطى ميلاد ولا تزال هناك جهات تتدخل لتهدئة الوضع ونزع فتيل الأزمة، وسط قلق يسيطر على أهالي المنطقة الذين يخشون من تصاعد التوتر.