فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، أكد مسؤولون أمنيون صوماليون اليوم (الأحد) مقتل الزعيم العشائري البارز عبدي آزم سعيد في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ وسط البلاد بعد خروجه من المسجد.

وقال المسؤولون: «هاجم مسلحون مجهولون الزعيم القبلي عبدي آزم سعيد في مدينة غالكعيو وأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار»، مبينين أن قوات الأمن في ولاية بونتلاند وصلت إلى مكان الحادثة وتجري عملية بحث وتحر عن منفذي الهجوم ولا تزال أصابع الاتهام موجهة إلى حركة الشباب الإرهابية.

وكانت السلطات في ولاية بونتلاند قد أعدمت 13 إرهابيا من تنظيم حركة الشباب الصومالية الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة رمياً بالرصاص على خلفية ضلوعهم في جرائم إرهابية، بعد إصدار محكمة عسكرية أحكاماً بإعدامهم.

وكان رئيس ولاية بونتلاند الإقليمي سعيد عبد الله ديني أعلن اليوم موعد انتخابات المجالس المحلية بعد التشاور مع المفوضية الانتخابية التابعة للولاية التي تقوم حاليا بتسجيل الناخبين، مؤكداً أنها ستبدأ في 25 مايو 2023.