أكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة ، أن استئناف العلاقات السياسية بين السعودية وإيران سيسرع من التوصل للهدنة في اليمن. وأفادت البعثة الإيرانية في بيان لها، اليوم (الأحد)، بأن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران سيسهم كذلك في انطلاق الحوار الشعبي في اليمن وقيام حكومة وطنية شاملة أيضا. وقالت البعثة إن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع من تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن. وأضافت أن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي سيكون إيجابيا.ولفت البيان إلى أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني، وتشكيل حكومة وطنية شاملة.وأعلنت السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي مشترك، (الجمعة)، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، والاتفاق على اجتماع وزيري الخارجية في البلدين لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة تعزيز العلاقات بينهما، وتأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.