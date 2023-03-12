كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن نحو 56 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا طوعا إلى بلادهم. وقال خلوصي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، اليوم (الأحد): «إن اللاجئين عادوا بإرادتهم إلى بلادهم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا وشمال سورية، لافتا إلى أن الكارثة خلّفت آلاف القتلى والمصابين في البلدين». وتستضيف تركيا أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري.وجاء الإعلان التركي بعد أسبوعين من انتشار تقارير إعلامية تركية محلية، كانت ألمحت إلى أن تلك العودة نهائياً دائمة، إذ شهد معبر باب الهوى الحدودي مع سورية خلال الأسابيع الماضية، وجود طوابير طويلة قادمة من منطقة هاتاي التي ضربها الزلزال.كما تم ترحيل أكثر من 2000 جثمان لسوريين لاجئين في تركيا ممن تم التعرف على هويتهم إلى سورية. وقد لجأ عشرات الأتراك إلى النزوح من المناطق التي ضربتها الزلازل على مقربة من الحدود السورية.يذكر أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى نحو 6 آلاف في سورية التي دمرتها حرب خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية، فيما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 48 ألف شخص في تركيا.