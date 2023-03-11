اعتقلت السلطات العراقية اليوم (السبت) 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى التي تشهد أوضاعاً مضطربة. وبحسب وكالة الاستخبارات العراقية فإن العملية الأمنية لمتابعة عناصر الإرهاب والقضاء عليهم مستمرة.

وأفادت الوكالة بأن عمليات استباقية تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية نظراً إلى انتمائهم لتنظيم داعش في ديالى، مبينة أن نشاط عمل هؤلاء العصابات الإجرامية يتمثل في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود ومعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير سيارة مفخخة في المنطقة ذاتها.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت تنفيذ فرقة الرد السريع عملية تفتيش في أبي صيدا والمقدادية بمحافظة ديالى، مشيرة إلى أن الفرقة نفذت تدقيقا أمنيا للتعرف على المطلوبين للقضاء، وضبطت أسلحة خفيفة وكمية من العتاد الخفيف غير المرخص.

ووصلت فرقة استخباراتية الجمعة إلى ديالى قادمة من بغداد لأداء 6 مهمات رئيسية بتوجيه وإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد السوداني.