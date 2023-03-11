دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف النزاع إلى الانخراط في مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين. وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان، اليوم (السبت)، بأن غروندبرغ حث، خلال اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا عليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين.وتعقد اللجنة اجتماعها السابع اعتباراً من اليوم في سويسرا. ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.وتشكلت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن.