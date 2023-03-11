رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، و«يتطلع إلى تنفيذه».

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم (السبت): «يعترف الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة».

وأضاف: «نظرًا لأن كل من المملكة العربية السعودية وإيران يمثلان دورًا محوريًا لأمن المنطقة، فإن استئناف علاقاتهما الثنائية يمكن أن يساهم في استقرار المنطقة ككل».

وأفاد بأن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، يظل الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بأسلوب تدريجي وشامل وبشفافية كاملة.