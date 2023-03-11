كشفت مصادر في مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان أن انفجارا وقع في تجمع للصحفيين في المركز الثقافي "تبيان". وبحسب المصادر، كان من المفترض تكريم الصحفيين في هذا المركز اليوم (السبت). وقال مصدر لصحيفة "اطلاعات" الأفغانية إ: ن ثلاث جثث شوهدت في موقع الانفجار لكن هويتها لم تتضح بعد.وأكد المصدر إصابة أكثر من 10 صحفيين في هذا الانفجار، لافتا إلى أن "حالة بعض الصحفيين حرجة"، وأن "المنطقة مطوقة حاليًا بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان".إلا أن المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري، أعلن مقتل شخص وإصابة 5 أشخاص آخرون في الانفجار، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل حاكم الإقليم. وقال : «وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ»، مضيفاً: إن الشرطة لا تتوقع عدداً كبيراً من القتلى، لكنها لا تزال تبحث الأمر.وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم (الخميس).وكان وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان، قبل أيام استهدف مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وأكدت الشرطة حينها مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان، داود مزمل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية المعيّن من حركة طالبان.وقال التنظيم الإرهابي في بيان، نشرته وكالة أعماق التابعة له: إن أحد مقاتليه انتظر حاكم الولاية خارج مكتبه ثم سارع إليه مفجِّرا حزامه الناسف مستهدفاً إيّاه بشكل مباشر.