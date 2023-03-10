نوه مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي بالاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية. ووصف عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بأنها «انتصار للسلام وتقدم أنباء جيدة للعالم المضطرب حاليا».ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في اختتام الحوار بين السعودية وإيران: إن استئناف العلاقات «أنباء طيبة عظيمة» في العالم المضطرب حاليا.وأضاف أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها بالمسؤولية بصفتها دولة كبرى.ورحب بنجاح وساطة بلاده، مؤكداً أن المحادثات تقدمت بسبب تعاون قادة السعودية وإيران والصين.من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.وأضاف: نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن، وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.