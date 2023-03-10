وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً، اليوم (الجمعة)، يتضمن رسمياً موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو القادم. وقال أردوغان عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات «شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو القادم».وكانت المعارضة التركية أعلنت، (الإثنين) الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية. وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بياناً قال فيه: تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية، وأعلنت أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حالياً قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.وتأتي الانتخابات المرتقبة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسورية في 6 فبراير الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين.