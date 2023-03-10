التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية، وسبل مواصلة جهود السعودية وفرنسا في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود، والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة لدى فرنسا الأستاذ فريد الشهري