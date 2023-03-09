قتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية واثنان من مرافقيه اليوم (الخميس) في هجوم انتحاري استهدف مكتبه بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. ووفقاً لوسائل إعلامية أفغانية فإن هناك قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الانفجار.

وذكرت المصادر أن حاكم الولاية مولوي داود مزمل قتل واثنان من مرافقيه جراء انفجار وقع أثناء اجتماع إداري في مركز الولاية، وهو ما أكده متحدث باسم «طالبان».

وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في بلخ محمد آصف وزيري لقناة «طلوع نيوز» إن الانفجار أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ ومدنيين اثنين.

وذكرت صحيفة «اطلاعات» الأفغانية أن انفجارا استهدف مكتب حاكم ولاية بلخ شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل حاكم الولاية مولوي مزمل، موضحة أن مصادر طبية أكدت نقل 30 جريحا إلى المستشفيات جراء الانفجار.

ويعد مزمل من القيادات العسكرية البارزة في «طالبان» وتربطه علاقة قوية بالحرس الثوري الإيراني، وكان يشغل نائب وزير الداخلية في حكومة «طالبان» قبل أن يعين حاكماً لولاية بلخ.