فيما فضح تقرير استخبارات أمريكي مخططات طهران الإرهابية في العالم، أعلنت وزارة الخزانة اليوم (الأربعاء)، حزمة عقوبات جديدة ضد إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: إن العقوبات تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزاً بالجيش وآخر بالحرس الثوري، مبينة أنها تشمل 3 شركات وقياداتها على خلفية وقوف قوات إنفاذ القانون وراء القمع العنيف للمحتجين السلميين الإيرانيين.

وأشارت إلى أن العقوبات المتعلقة بإيران جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، تزامنا مع يوم المرأة العالمي.

وكانت إدارة الاستخبارات الوطنية قد أكدت في تقريرها المعد للتقييم السنوي للمخاطر للعام 2023 أن طهران ستواصل تهديد الأمريكيين، بمن فيهم الموجودون في الشرق الأوسط، وستكون مصدرا للاضطرابات من خلال مليشياتها. وأشار التقرير إلى أن إيران لم تأخذ خطوات واضحة لبناء قنبلة نووية.