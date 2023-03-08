قصفت طائرة مسيرة دون طيار مواقع لفصائل موالية لإيران اليوم (الأربعاء)، مما أدى إلى مقتل 7 مسلحين بينهم 6 غير سوريين وإصابة 15 آخرين. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربة وقعت بالقرب من معمل للأسلحة في شرق سورية، الخاضع لسيطرة نظام الأسد.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن في تصريحات صحافية مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في استهداف طائرة مسيرة قرب معمل للأسلحة للفصائل الموالية لإيران وبالقرب من شاحنة محملة بالسلاح في مدينة دير الزور، مبيناً أن الهجوم استهدف جزءا من المدينة ويضم مساكن لكبار القادة الإيرانيين وكبار ضباط حزب الله اللبناني ومستشفى إيراني لعلاج مرضى الكوليرا.

وذكر المرصد أن الهجوم جاء بعد سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة في 30 يناير استهدفت قافلة يشتبه بنقلها أسلحة إيرانية في المحافظة نفسها، وأدت إلى مقتل 11 شخصا بينهم قيادي موال لإيران.

وتنتشر الفصائل الموالية لإيران المتحالفة مع الحكومة السورية بما في ذلك حزب الله، بكثافة جنوب وغرب نهر الفرات الذي يمر عبر محافظة دير الزور.

ولقي الانفجار حالة استياء وغضب شعبي واسع جراء تخزين المليشيا أسلحة بين المدنيين في مدينة دير الزور، مؤكدين أن وجود مستودع أسلحة للمليشيات الإيرانية داخل منطقة سكنية في حي الحميدية يشكل تهديدا خطيرا.

وذكر المرصد أن أبناء المنطقة كانوا يعتقدون أن المستودع يضم مواد غذائية لكن تبين بأنه يضم أسلحة إيرانية.