كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن ميزانية وزارة الدفاع «البنتاغون» التي ستقترحها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا (الخميس) ستكون من أكبر ميزانيات الدفاع في وقت السلم.وأفاد مسؤولون أمريكيون، بأن الميزانية المقترحة تتضمن طلب 170 مليار دولار لشراء الذخائر، و145 مليارا للبحث والتطوير، وكلاهما رقمان قياسيان.وقال المسؤولون إن ميزانية الدفاع للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ في شهر أكتوبر القادم ستتجاوز 835 مليار دولار مقارنة بـ816 مليارا التي خصصها الكونغرس للعام الحالي.ومن المقرر أن تطلب وزارة الدفاع الأمريكية تمويلا كبيرا لشراء الذخائر بعيدة المدى للقوات الجوية والبحرية التي يمكن استخدامها في صراع محتمل مع الصين.ورغم استنفاد الأسلحة التي أُرسلت إلى أوكرانيا لمخزونات البنتاغون، إلا أنه تم تمويل الإنفاق المخصص لدعم أوكرانيا اعتمادات تكميلية منفصلة، وفقاً لـ«بلومبيرغ».وأضافت الوكالة أن ملامح الميزانية العادية لوزارة الدفاع تتحدد بدرجة كبيرة من خلال تفاقم التوترات مع الصين، التي يُنظر إليها في البنتاغون على أنها المنافس الرئيسي المحتمل للقيادة العسكرية الأمريكية.