رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الثلاثاء)، تحويل إيران الحدود العراقية ممراً لهجماتها الإرهابية لدول الإقليم، مؤكدة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية غير مقبولة وتعرض الناس والاستقرار الإقليمي للخطر.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها العراقي: «لا تنم هجمات النظام الإيراني الصاروخية عن قمعه الطائش والوحشي لشعبه فحسب، بل تعرض حياة الناس واستقرار المنطقة بأكملها للخطر من أجل التشبث بالسلطة، وهذا أمر غير مقبول ويشكل خطرا على المنطقة بالكامل»، منددة بالإرهاب الإيراني.

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن العراق يحتاج إلى الإمكانات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية، معرباً عن شكره لدعم ألمانيا لبلاده في الحرب ضد عصابات داعش، واعتراف البرلمان الألماني بإبادة الإيزيدين.

وأضاف: «تطرقنا كذلك لملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وللحرب الروسية - الأوكرانية»، داعياً لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة.