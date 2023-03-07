تواصل هيئة التشاور والمصالحة اليمنية لليوم الثاني على التوالي اجتماعاتها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيسها محمد الغيثي ونوابه و37 عضواً من قوام الهيئة، وأقر المجتمعون وضع مسودة لموجهات عمل الهيئة، وهياكل اللجان الدائمة وإثرائها ومن ثم إقرارها بعد التوافق عليها في أقرب وقت ممكن.

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها اليوم (الثلاثاء)، الموجهات العامة لخطة عمل الهيئة وفق مهامها في إعلان نقل السلطة، وقدم أعضاء الهيئة عددا من المقترحات والأفكار المهمة ذات الصلة، بالإضافة إلى أفكار عامة لتشكيل اللجان الدائمة للهيئة وفق اللائحة الداخلية المُقرة.

وقدم المشاركون عدداً من المقترحات المتعلقة باللجان، مشددين على ضرورة تمثيل كافة القوى، ووضع معايير للاختيار، وتحديد قوام اللجان والجانب التنظيمي الخاص بها.

وأشاد رئيس وأعضاء الهيئة بالتعاطي المسؤول لأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، الذي يمثل انعكاسا لحرص القوى والمكونات والأحزاب السياسية على حماية التوافقات والشراكة التي أسستها مشاورات الرياض 2022م.

وكانت الهيئة قد أقرت اللائحة الداخلية والتي تتضمن 5 لجان دائمة (لجنة سياسية، ولجنة ثقافية وإعلامية، ولجنة للمصالحة والعدالة الانتقالية، ولجنة اجتماعية، ولجنة للحقوق والحريات).