اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية، ما فجر مواجهات في المخيم. وأفاد شهود عيان بأن عددا من عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحموا المخيم بشاحنة نقل في محاولة للتمويه على المواطنين الفلسطينيين، إلا أنهم تمكنوا من اكتشاف الشاحنة والتحذير منها وأطلقوا صافرات الإنذار في المخيم.

وفور اقتحامه المخيم، حاصر الجيش الإسرائيلي أحد المنازل وبدأ بإطلاق النار عليه، وفجر الاقتحام مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب وإصابة 5 آخرين، جراء المواجهات التي أعقبت اقتحام الجيش الإسرائيلي، مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت في بيان إن شابًا قتل، يدعى محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، برصاص حي في الصدر، في مداهمات جنين. وأفادت بتسجيل 5 إصابات خلال الاقتحام، ونقل 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر إلى مستشفى جنين الحكومي. ولفتت إلى أنه تم نقل إصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.