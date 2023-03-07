أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (الثلاثاء) أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، كما أصدر أمراً بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمراً بتشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، الدكتور خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات، صلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية، سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة وعضواً بمجلس الوزراء، غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة، مسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، محمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضواً بمجلس الوزراء.