أقرت الهيئة العامة للمصالحة في اليمن، اليوم (الإثنين)، في جلسات مغلقة، الوثائق الثلاث المتمثلة باللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وأحيلت الملاحظات المقدمة من الأعضاء إلى رئاسة الهيئة للنظر فيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد رئيس الهيئة محمد الغيثي أهمية التماسك والتكاتف، واستشعار المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أن التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع جنوباً وشمالاً دون انتقاص، وكذا المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في أبريل 2022.

وشدد الغيثي على أهمية دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وجهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهماتها.

وناقشت الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن خلال جلستين عامتين مغلقتين صباحية وأخرى مسائية، المخرجات التي أقرتها اللجان الثلاث، ومراجعة مسودة اللائحة الداخلية بعد قراءتها، وتقديم الملاحظات بشأنها، والانتقال إلى قراءة ومناقشة مسودة مشروع الإطار العام لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية بعد قراءتها.