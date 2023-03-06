طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم (الإثنين)، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام التعهدات التي قطعها، مؤكداً أن مجلس الدولة يخوض معركة سياسية مع مجلس النواب. ونقل تلفزيون «المسار» الليبي عن المشري قوله «البرلمان يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي»، مضيفاً «يجب تغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات».

وأفاد تلفزيون «ليبيا الأحرار» أن المشري دعا إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أكد أمس أن التعديل الدستوري الـ13 يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشدداً على ضرورة وجود حكومة واحدة للإعداد لهذه الانتخابات.

وطالب صالح بضرورة توحيد الصفوف، والمشاركة في حل الأزمة، ودعم الحوار الليبي الخالص.