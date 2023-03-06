يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمرداً عسكرياً وسط مخاوف من توسع الاحتجاجات ضده. ودعا قادة سابقون بسلاح الجو الإسرائيلي نتنياهو إلى تجميد التعديلات القضائية، وإيجاد حل للوضع في أسرع وقت ممكن.وكتب القادة في رسالة إلى نتنياهو أنهم يتابعون بقلق عميق العمليات التي تجرى هذه الأيام في سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقلقون بشأن عواقبها وخطرها الجسيم والملموس على الأمن القومي، وذلك عقب إعلان طيارين من الاحتياط رفضهم الامتثال للتدريبات الاعتيادية احتجاجاً على التغييرات المقترحة والتعديلات القانونية في الجهاز القضائي الذي تعمل عليه الحكومة الحالية.وأعلن القادة العسكريون تأييدهم لقائد سلاح الجو ورجاله، مطالبين بالتوقف وإيجاد حل للوضع المستجد في أسرع وقت ممكن، في رسالة نيابة عن 300 من قدامى الجنود في سلاح المدفعية.