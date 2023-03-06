حدد القاضي شربل أبو سمرا يوم 15 مارس الجاري موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمله ومقربين منه، بحسب ما أعلن مصدر قضائي، اليوم (الإثنين).وتولى أبوسمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية. وسبق أن نفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات. وتجيء هذ التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا، وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في شهر يوليو القادم. وأفاد بأنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية.وعزا سلامة الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي. وأعلن أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.